Исполнительница Maruv показала настоящее провокативное шоу на полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Певица дала эксклюзивный комментарий для сайта STB.UA сразу после своего выступления. Читайте в материале.

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Ваше выступление очень понравилось Андрею Данилко, довольны ли вы его комментарием?

Я вообще от него такого не ожидала! Мне было очень приятно, спасибо ему большое. Я польщена!

А что вы можете сказать о комментарии Джамалы в ваш адрес? Ведь она высказала довольно много критики.

Вот от Джамалы я ожидала критики как раз в таком ключе. Я ее даже понимаю. Со своей точки зрения, со стороны музыки, которую она играет, она по-своему права. К тому же Джамала победитель Евровидения-2016. Но сейчас другое время. Годы идут – нравы меняются. Растет новое поколение, появляются новые тренды, поэтому считаю, что я также права.

Кого на данный момент вы считаете своим главным конкурентом?

Саму себя. Потому что главное – это классно выступить и получить удовольствие от пребывания на сцене. В этот раз я оцениваю себя на 9 балов из 10, потому что была слегка уставшая после вчерашнего концерта и переездов. Если ассоциировать меня с алкоголем, то сегодня я была пуншем. А если в следующий раз меня кто-то разозлит перед выходом на сцену, то я буду текилой, к примеру, или самбукой.

А за кого бы вы проголосовали, если бы не выступали сегодня на сцене?

Таких много. Мне нравится и YUKO, и LAUD, и KAZKA. Я бы проголосовала за VERA KEKELIA и за Brunettes Shoot Blondes. У меня целый список тех, за кого можно «есемесить».

Представим, что вы победили в Нацотборе-2019. Кому бы вы первому позвонили и рассказали о такой важной новости?

Тут все просто. Своей собаке (смеется. – Прим. ред.). На самом деле я бы позвонила своим родителям, конечно. Мамочке и папочке. Я очень по ним скучаю, мы так давно не виделись. Они в Павлограде за меня болеют и переживают, потому что не смогли приехать.

Смотрите полное высутпление Maruv на Нацотборе на Евровидение-2019:

Video: Maruv (Анна Корсун) получила высший бал от зрителей на Нацотборе на Евровидение-2019 Марув (Анна Корсун) прошла в финал отбора на Евровидение 2019 Украина. Эксклюзивное интервью с Марув - читайте в материале

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