Джамала про YUKO: Это единственная вокалистка, которая спела как пластинка

Во время Нацотбора на Евровидение-2019 под номером 5 выступала группа YUKO. Музыканты представили песню «GALYNA GULIALA» в украинском стиле. Что сказали жури о номере – узнайте в материале.

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Сергей Притула сказал, что в песне «GALYNA GULIALA» чувствуется Украина и даже стал на одно колено, чтобы увидеть татуировку солистки YUKO на ноге. Хотя в прямом эфире выяснилось, что вокалистка – гражданка России, но девушка уже 7 лет живет в Украине. Ведущий также отметил, что на украинском языке она общается лучше, чем судья Евгений Филатов.

Евгений Филатов ответил на это так: «Я сам из Донецка и сейчас учу украинский язык с преподавателем, обещаю, совсем скоро вы услышите от меня комментарий на родном языке. А пока хочу сказать, что у YUKO все супер, мне очень понравилось».

Джамала же отметила: «Отлично спето наживо. Это единственная вокалистка сегодня, которая спела как пластинка».

А вот Андрей Данилко был более категоричен. Он утверждает, что такая песня не подходит для Евровидения: «Я бы взял вас на День Украины на Славянский базар. А так, мне очень понравилось».

Позже выяснилось, что использовать песни с текстом других исполнителей, а также украинские народные, нельзя по правилам Евровидения. Как участники группы YUKO выйдут из этого положения? Они пообещали рассказать на финале, если попадут туда.

Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля.

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