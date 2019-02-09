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VERA KEKELIA презентовала зажигательную песню для Нацотбора на Евровидение-2019

09.02.2019

Фаворитка Национального отбора на Евровидение-2019 VERA KEKELIA презентовала композицию «WOW», с которой поборется за право представлять Украину на международной сцене конкурса. Сингл певица опубликовала на официальном YouТube-канале.

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Вера призналась, что своим выступлением хочет вдохновить слушателей верить в себя и осуществлять свои мечты уже сейчас:

«В основе этой песни лежит отчасти моя личная история, которая, я уверена, близка каждому. У всех рано или поздно бывает период разочарования  – в себе, других, мире вокруг. Но если поверить в себя и свои силы, то все можно изменить. Моя песня о том, что именно за верой приходят изменения к лучшему, и каждый из нас в силах создать свой WOW-мир, в котором хочется жить».

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Певица выступит в первом полуфинале 9 февраля под номером 3.

VERA KEKELIA впервые принимает участие в Национальном отборе, но за период сольной карьеры уже успела покорить слушателей сильным вокалом и харизмой. Ее дебютный сингл «Похожи» высоко оценили пользователи интернета, а клип на дуэтную композицию «Тобі» с музыкантом DUDA сравнивают с короткометражным фильмом.

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