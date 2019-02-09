VERA KEKELIA: биография, творчество и все новости об артистке

Полуфиналистка Национального отбора на Евровидение 2019 VERA KEKELIA поборется за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Биографию, а также интересные факты о творческом пути читайте в материале.

VERA KEKELIA — украинская певица, автор песен и актриса. Девушка впервые стала участницей Нацотбора на Евровидение.

Вера всегда мечтала стать артисткой — вокальные данные проявились еще в раннем детстве. Еще маленькой девочкой, не зная английского языка, она часами напевала перед зеркалом песни Уитни Хьюстон, пытаясь скопировать манеру и голос культовой певицы. Девушка неоднократно принимала участие в различных международных и всеукраинских конкурсах молодых вокалистов, занимая призовые места. Среди ее достижений Гран-при «Черноморских игр».

С 2011 года девушка выступала в составе группы «А. Р. М. І. Я.», но покинула коллектив через 5 лет ради создания семьи. В 2016 году возвращается на большую сцену в составе джазового оркестра имени Александра Фокина «Radioband».

В настоящее время певица активно развивает сольную карьеру, выступая автором собственных песен. В 2018 году вышел первый сольный сингл и клип на песню «Похожи», который она посвятила возлюбленному. Трогательный и откровенный клип на эту композицию быстро завоевал сердца пользователей сети. Недавно в сотрудничестве с мужем музыкантом Романом Дудой вышла дуэтная песня «Тобі», которую пара представила по случаю первой годовщины своей свадьбы. Клип на эту композицию пользователи социальных сетей сравнивают с короткометражным фильмом.

Также VERA KEKELIA исполнила песню «Мовчати» для промороликов сериала СТБ «Крепостная» несколькими голосами, которые потом музыкальный продюсер Влад Музыченко собрал в хор.

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