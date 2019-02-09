Коллектив «ЦеШо» представил песню для Нацотбора – «Hate». Группа позиционирует себя как социальный рейв-бэнд. Почему именно так? Вокалистка Маричка Штырбулова заявила, что они хотят отрываться и делают музыку, которая «качает». Насколько это будет выражено в конкурсной песне для Нацотбора на Евровидение-2019, вы можете оценить прямо сейчас.

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«ЦеШо» представили конкурсную песню для Нацотбора. Интересным фактом является то, что все участники группы играют в театре. Поэтому их музыка отличается способом подачи и смысловым наполнением. Очень интересно, что же будет происходить на сцене во время исполнения конкурсной песни «Hate», но пока мы можем только оценить ее необычное звучание.



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