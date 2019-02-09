25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы «Крепостная» производства Starlight Films и Film.ua. Окунуться в эпоху 19 века можно уже на страницах книги, которую Клуб семейного досуга и телеканал СТБ выпустили по мотивам одноименного сериала. Подробности — в материале.

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1 января телеканал СТБ, Stralight Films, Film.ua в партнерстве с Клубом семейного досуга выпустили книгу по мотивам сериала «Крепостная». История будет состоять из двух частей. Первая книга уже в продаже. У читателей есть возможность погрузиться в 19 век любви, дуэлей, благородства и коварства. Они познакомятся с сюжетом и главной героиней — Катериной Вербицкой.

Юная Катя красива и умна. Волею своей крестной матери она воспитывалась как барышня благородных кровей. Но для всего мира она — крепостная самого богатого помещика Петра Червинского.

Случайная встреча с пылким и благородным дворянином Алексеем Косачем стала для девушки самым счастливым событием в жизни. Но стоит ли Катерине мечтать о большем, если хозяйский сын Григорий готов на все, лишь бы заполучить такую красивую игрушку в свое безраздельное пользование, а за малейшее непослушание строптивую девицу могут продать, обменять, проиграть в карты или просто убить? И готов ли будет Алексей бороться за свою избранницу, когда узнает, что она – просто имущество без прав на желания, мечты и любовь?

Главные авторы оригинального произведения: Валентина Шевяхова, Тала Пристаецкая, Ольга Кржечевская.

Литературная обработка: Игорь Назаренко.

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