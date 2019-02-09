Уже сегодня в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартуют прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2019. Параллельно с телеэфиром прямая трансляция отбора будет идти на официальных страницах СТБ в Facebook, Youtube и на сайте, при этом в Youtube она будет многокамерной.

Это означает, что каждый зритель сам сможет выбирать себе ракурс, с которого он хочет следить за происходящим.

«Съемка больших телевизионных шоу всегда ведется с нескольких камер, но зритель видит только ту версию, которую выдает режиссер эфира. Мы очень любим инновации и подумали, почему бы не предложить зрителям Национального отбора стать первыми, кто самостоятельно сможет «монтировать» себе эфир? Специально для этого мультистрима будет работать отдельная ПТС. Она будет забирать сигнал от основной ПТС и дополнять его еще несколькими ракурсами», – комментирует СЕО StarLight Rental Любовь Коцубенко.

«Мы даем пользователям соцсетей уникальную возможность во время прямого эфира самостоятельно выбирать ракурс просмотра. В прошлом году наши трансляции в соцсетях были в HD качестве, в этом наши коллеги из StarLight Rental предложили нам пойти еще дальше и стать первыми, кто запустит многокамерную трансляцию в Youtube. Если вы не хотите смотреть раскадрованный номер, который идет в телеэфир, кликайте и выбирайте, за чьей реакцией сейчас наблюдать – членов жюри или участника», – рассказывает руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Напомним порядок выступлений участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019:

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Гостем первого полуфинала станет представитель от Украины на Евровидении-2018 MELOVIN.

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