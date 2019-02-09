Только что состоялось третье выступление на Национальном отборе на Евровидение 2019. Для VERA KEKELIA это был сольный дебют. Но ее номер не заставил судей аплодировать стоя.

На сцене Национального отбора на Евровидение 2019 выступила третья участница. VERA KEKELIA впервые вышла на сцену как сольная исполнительница, с чем ее и поздравили судьи аплодисментами.

Однако на этом радостные новости для девушки закончились, ведь жюри посчитало номер VERA KEKELIA не достойным Евровидения.

А вот, что думает по поводу комментариев жюри сама артистка:

«Это круто, когда людям есть, что сказать. Они профессионалы. Но, конечно, переделать песню я не смогу, я ее люблю очень сильно. Не понимаю слов «не формат Евровидения», потому что сейчас не формат становится форматом».

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