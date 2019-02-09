Телеканал СТБ подготовил много приятных сюрпризов. В 2019 году в эфир выйдут новые сериалы. Зрители узнают себя в главных героях, окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Смотрите любимые сериалы с понедельника по пятницу.

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Крепостная

Дата выхода: 25 февраля

Режиссеры: Феликс Герчиков, Максим Литвинов

Жанр: костюмированная мелодрама

В главных ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина

Самый ожидаемый сериал 2019 года — костюмированная мелодрама от телеканала СТБ и FILM.UA. В новом сериале зрители узнают трогательную историю 18-летней Катерины Вербицкой. Девушка воспитана, как дама высшего общества. Но на самом деле Катя — крепостная богатых помещиков. В борьбе за право быть счастливой ей придется пережить ужасные испытания судьбы. Смерть близких людей, бордель, маньяк, который хочет завладеть крепостной, и жестокие помещики — ничто не станет на пути к свободе.

2 + 2 = 6

Дата выхода: весна 2019

Режиссер: Игорь Забара

Жанр: лирическая комедия

В главных ролях: Наталья Васько, Александр Кобзарь, Слава Красовская, Андрей Пономаренко

В основе сюжета нового сериала 2019 года — история семейной пары, которая на грани развода. Супруги уверены, что готовы начать новую жизнь. Но окончательно разорвать отношения им не дает неожиданное известие — жена главного героя в положении. Более того, паре предстоит узнать еще одну ошеломляющую новость. Их 16-летняя дочь беременна от главного хулигана школы. Чем же закончится интересная история?

С волками жить

Дата выхода: весна 2019

Режиссер: Вера Яковенко

Жанр: мелодрама

В главных ролях: Анастасия Рула, Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов, Елизавета Циник, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет

«Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса послужили идеей для нового сериала 2019 года. Главная героиня Ева никогда не знала своих родителей. А уже в четыре года она попала в шайку отъявленных воров и жуликов. Красавице чудом удалось выжить в самых мрачных притонах большого города. И никакие силы зла не смогут стать на пути к ее главной мечте — вырваться из преступного мира и обрести счастье с любимым мужчиной.

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За витриной

Дата выхода: 28 января

Режиссер: Мила Погребиская

Жанр: мелодрама

В главных ролях: Елизавета Фалей, Сергей Басок, Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Константин Данилюк

Андрей Ветров — жесткий бизнесмен, который владеет сетью модных магазинов. Главный герой сериала 2019 года хоть и красавец, но беспощадный к любому проявлению слабости. Андрей не обделен вниманием роскошных женщин… Но ему покоя не дает незаметная продавщица — бедная провинциалка Галя. В трогательной истории есть принц, Золушка, злая мачеха, отважная фея, враги и друзья. А главное — захватывающие дух обстоятельства.

Джованни

Дата выхода: весна 2019

Режиссер: Кирилл Бин

Жанр: лирическая комедия

В главных ролях: Вячеслав Довженко, Дмитрий Суржиков, Владимир Скорик, Анна Кузина, Вера Кобзарь

Обаятельный неудачник Сергей со своей возлюбленной Аней перешли на новый этап отношений — пара решила жить вместе. Построить счастливую семейную жизнь помешало неожиданное возвращение бывшей жены Сергея. Оказывается, женщина приехала с сыном от первого брака и дочерью от мужа-итальянца. Главный герой не может выгнать бывшую супругу в силу обстоятельств. И жизнь Сергея переворачивается с ног на голову.

Загадка для Анны

Дата выхода: 2 февраля

Режиссер: Олександр Сальников

В ролях: Даша Трегубова, Владимир Филатов, Владимир Захаренков, Инга Нагорная, Любовь Тимошевская, Жан Селезнев и другие.

Следователь Анна Киреева успешна в профессии, но абсолютно несчастлива в личной жизни. Ее многолетний брак дает трещину, когда она узнает, что не может родить ребенка. Мать мужа подбивает сына на развод, поскольку семье нужен наследник. На фоне семейной драмы Анна расследует причины загадочной аварии, в которой остался в живых только 7-месячный ребенок. Пытаясь выяснить, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к ней.

Зоя

Дата выхода: весна 2019

Режиссер: Павел Тупик

В ролях: Андрей Фединчик, Клава Дрозд, Елена Стефанская, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко, Павел Москаль, Константин Октябрьский, Руслан Никоненко и другие.

Зоя — молода, красива и богата. Девушка родилась в очень состоятельной семье. Когда в автокатастрофе гибнет возлюбленный Зои, она твердо решает отомстить за его смерть любыми способами. В результате расследования виновным оказывается Олег, который признался, что был за рулём в тот роковой вечер. Зоя клянётся жестоко отомстить убийце и воплощает план мести в жизнь. Зоя ненавидит Олега, но она не знает, что тот взял на себя чужую вину: за рулём была его беременная невеста…

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Video: Сериалы 2019 года: новинки от СТБ Самые ожидаемые сериалы 2019 - топ - 7 новинок, которые все ждут. Читайте, какие новые сериалы смотреть в 2019 году

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