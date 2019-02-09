Мнения судей по поводу выступления неординарного музыкального коллектива ЦеШо на Национальном отборе на Евровидение 2019 разошлись. Что же услышали артисты после своего выступления? Читайте в материале!

Песня про ненависть как социальное явление в исполнении ЦеШо вызвала мурашки у Джамалы. Ей выступление очень понравилось. И она сказала, что очень хочет, чтобы эту группу полюбили в Украине.

Андрей Данилко был настроен иначе и отослал ЦеШо на Гогольфест. Кроме того, он отметил, что хоть они и очень светлые ребята, у них не песня, а музыкальный перформанс.

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