PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

От выступления ЦеШо на Нацотборе у Джамалы побежали мурашки

09.02.2019

Мнения судей по поводу выступления неординарного музыкального коллектива ЦеШо на Национальном отборе на Евровидение 2019 разошлись. Что же услышали артисты после своего выступления? Читайте в материале!

maxresdefault

Песня про ненависть как социальное явление в исполнении ЦеШо вызвала мурашки у Джамалы. Ей выступление очень понравилось. И она сказала, что очень хочет, чтобы эту группу полюбили в Украине.

Андрей Данилко был настроен иначе и отослал ЦеШо на Гогольфест. Кроме того, он отметил, что хоть они и очень светлые ребята, у них не песня, а музыкальный перформанс.

Больше по теме: Сольный дебют VERA KEKELIA на Нацотборе не удивил судей

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить