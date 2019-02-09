Участница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV выступит на конкурсе с песней «Siren song». Звезда уверена в своих силах и уже готова идти в бой за победу. Уже совсем скоро она выступит на первом полуфинале Национального отбора в Украине! Пожелаем удачи исполнительнице и прямо сейчас прослушаем топ-5 песен от MARUV.

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MARUV – «BLACK WATER»



MARUV&BOOSIN – «Drunk Groove»



MARUV – «Focus On Me»



MARUV – «Star»



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MARUV – «LaLaLa»



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