Участница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV представила свою конкурсную песню. Что касается номера к композиции «Siren Song», то певица заинтриговала своих поклонников, сказав, что точно будет весело! Прослушать песню участника Нацотбора на Евровидение можно прямо сейчас.

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От певицы MARUV ожидают настоящей суперфеерии. Звезда поделилась с STB.UA, что даже немного взволнована из-за этого. Но она не из пугливых людей и воспринимает все как вызов:

«Прошу заметить, я не из пугливых людей! Поэтому для меня это просто вызов. Возможность сделать что-то новое, интересное и выйти за рамки своего комфорта».

MARUV – «Siren Song»



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