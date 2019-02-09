Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение-2019? (Голосование)

Жеребьевка определила порядок выступлений восьми претендентов, которые споют в первом полуфинале. Уже в эту субботу – 9 февраля – в финал пройдут несколько претендентов, чтобы побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Кто гарантированно соберет достаточное количество голосов зрителей и баллов от жюри – голосуйте в материале.

Первый полуфинал на Нацотборе на Евровидение-2019 в Украине стартует уже в эту субботу. 9 февраля в прямой эфир выходит грандиозный музыкальный проект. Вы сможете поучаствовать в выборе представителя от Украины, который отправится в Тель-Авив.

Вас ждут восемь незабываемых выступлений и музыкальных современных композиций, написанных специально к Национальному отбору. The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA удивят вас джаз-панком, электро-роком, поп- и инди-рок-музыкой. Новые звучания украинского фольклора в сочетании с виолончелью, контрабасом, аккордеоном и многими другими редкими инструментами не оставят вас равнодушными.

Больше по теме: Евровидение-2019: что ждет зрителей в первом прямом эфире Нацотбора

Кто пройдет гарантированно в финал Национального отбора на Евровидение-2019? Ставку на лидера вы можете сделать прямо сейчас.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ