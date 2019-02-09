Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019. C 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей. Читайте в материале подробнее.

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В этом году в Национальном отборе на Евровидение-2019 примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. Весь список участников:

«Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особенный мир музыки — конкурс Евровидение», — отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

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По правилам 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Напомним, что прямые эфиры Национального отбора в 2019 году пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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Video: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине Maruv, LAUD и KAZKA: кто стал участником Национального отбора на Евровидение-2019. Список всех участников Нацотбора от Украины

Video: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине Maruv, LAUD и KAZKA: кто стал участником Национального отбора на Евровидение-2019. Список всех участников Нацотбора от Украины

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