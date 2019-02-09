Смотрите онлайн-трансляцию первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 уже 09.02.2019 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА:Перший.



Согласно жеребьевке от 22 января 2019 года в первом полуфинале выступят следующие 8 исполнителей:

Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019 вы можете послушать прямо сейчас.

К слову, судейский состав и ведущий остались прежними. Вести Нацотбор на Евровидение-2019 будет Сергей Притула. Судьи отбора – Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken). Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта.

Руководитель Нацотбора Наталья Франчук о жюри: «В этом составе мы будем работать всего второй сезон. И не так много в нашей стране людей, которые сами прошли школу Евровидения и были там успешны. Джамала победила не так давно, и прислушаться к ее мнению обязательно нужно. Она требовательна, но справедлива.

Андрей Данилко хоть и стал вторым, но его Верка Сердючка до сих пор остаётся для «еврофанов» культовым образом. Вы же замечаете, что в фан-зоне большого Евро всегда много зрителей со звездой на голове. Для него важно, чтобы участник не был похож на стандартных исполнителей на конкурсе, и он отстаивает эту позицию максимально откровенно.

Женя Филатов также имеет удачный опыт выступления на Евровидении с проектом Onuka в Киеве. Но самое главное – он сам музыкант и один из лучших музыкальных продюсеров и аранжировщиков в стране».

Напоминаем, голосовать за понравившихся вам участников первого полуфинала отбора на Евровидение-2019 вы можете в приложении Телепортал или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

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Второй полуфинал отбора на Евровидение-2019 смотрите онлайн уже 16 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ и UА:Перший. И не забывайте о Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой.

Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля.

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