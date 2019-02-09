Уже сегодня, 9 февраля, стартует Национальный отбор на Евровидение-2019. Не пропустите первый полуфинал в прямом эфире в 19:00. Конкурсанты подготовили невероятные номера, ведь каждый хочет стать победителем и представить Украину на Нацотборе Евровидения-2019. Подробнее – в материале.

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Video: Евровидение-2019: что ждет зрителей в первом прямом эфире Нацотбора Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 вже зовсім скоро. Коли стартує і хто виступить в прямому ефірі першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019 Україна

9 февраля в 19:00 вы увидите выступления

В первом прямом эфире Нацотбора на Евровидение-2019 зрителей ждут невероятные сюрпризы от конкурсантов: Brunettes Shoot Blondes сыграют на рояле, которого еще не видел мир, а BAHROMA споет песню, которая писалась всю жизнь. Много интересного уже скоро на официальной странице СТБ в Facebook и на STB.UA.

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