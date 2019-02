Вместе с Джамалой и Андреем Данилко в выборе самого достойного исполнителя на Евровидение-2019 примет участие композитор, саунд-продюсер и основатель группы The Maneken – Евгений Филатов. Больше об артисте и о том, каким был его творческий путь, узнаете из биографии Евгения Филатова.

Полное имя: Филатов Евгений Владимирович

Псевдоним: The Maneken

Дата рождения: 28 мая 1983 года

Место рождения: Донецк

Деятельность: композитор, саунд-продюсер

Семейное положение: женат

Лучшие работы: песни «Fast’n’Slow», «100%», «Magic of the Moment», «Keep Moving On», «Л/П», «Wasted Tears», «Обратный билет», «Magic Force».

Подробная информация

В 2007 году The Maneken стал одним из первых артистов в мире и первым в странах Восточной Европы, использовавшим в своем шоу революционную сенсорную панель, чувствительную к прикосновениям. С ее помощью слушатели смогли наблюдать за созданием музыки прямо на сцене. Interactive Media Table Show стало настоящей сенсацией и вывело тогда еще сольного артиста в статус главной звезды локальной электронной сцены.

Сегодня дискография уже группы The Maneken насчитывает 6 номерных альбомов и более 20 синглов. Дебютная пластинка First Look вышла на лейбле Lavina Music, а спустя год была выпущена на Somekind Records – саблейбле мейджора Virgin – и получила популярность во Франции и в Японии. Свой второй альбом Soulmate Sublime группа записала в соавторстве с немецким режиссером Чарли Стэдлером. Альбом Portrait, в свою очередь, стал одним из самых продаваемых релизов 2013 года на украинской сцене.

Последний на сегодня альбом The Maneken – Sale – это большой концептуальный проект. Трилогия EP-релизов (Sale 30%, Sale 60%, Sale 90%), которые последовательно выходили в течение 2015–2016 годов. С выходом последнего EP The Maneken представил полноформатный альбом Sale%. Его главная особенность — большое количество приглашенных вокалистов. В записи Sale% приняли участие Gaitana, ONUKA, Brunettes Shoot Blondes, Nicole, Sophie Villy.

За свою карьеру The Maneken играли на одной сцене со многими мировыми звездами, но наиболее памятным шоу считают выступление на разогреве у культовой британской группы Jamiroquai во Дворце Спорта. По словам Евгения Филатова, этот вечер стал для него одним из самых важных в жизни. Не зря пресса еще в 2008 году справедливо окрестила The Maneken «украинским Jamiroquai».

В 2016 году Евгений Филатов совместно с Натой Жижченко запустил лейбл VIDLIK Records. Сегодня на лейбле выходят записи ONUKA, The Maneken и друзей. Так, именно на VIDLIK дебютировали The Elephants – группа-открытие на украинской сцене в 2016 году, продюсированием которой занимается Евгений.

В том же году в финале Национального отбора на Евровидение было представлено сразу несколько песен, аранжировки которых создал Евгений Филатов, в частности – для Sunsay и Brunettes Shoot Blondes.