В 2019 году Джамала снова станет судьей Нацотбора. После победы на конкурсе Евровидение-2016 о Джамале писали не только украинские, но и мировые СМИ. Узнать еще больше о певице вы можете прочитав полную биографию Джамалы.

Биография Джамалы

Полное имя: Сусана Алимовна Джамаладинова

Псевдоним: Джамала (Jamala)

Дата рождения: 27 августа 1983 года

Место рождения: Ош, Киргизская ССР

Деятельность: певица, актриса

Семейное положение: замужем

Лучшие работы: песни «You’re Made of Love», «It’s Me, Jamala», «Иные», «Заплуталась», «Шлях додому», «1944».

Подробная информация

Детство и юность. Сусана Джамаладинова родилась 27 августа 1983 года в семье музыкантов. Отец – хоровой дирижер, мать – пианистка. Детство Джамалы прошло в селе Малореченское под Алуштой. Свою первую профессиональную запись Джамала сделала в девять лет, исполнив в студии двенадцать детских и крымско-татарских народных песен.

Окончив музыкальную школу по классу фортепиано в родной Алуште, она поступила в Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а после – в Национальную музыкальную академию им. П. И. Чайковского (Киев) по классу оперного вокала, которую закончила с отличием. На большой сцене Джамала впервые выступила в пятнадцать.

В течение следующих нескольких лет приняла участие в десятках вокальных конкурсов Украины, России и Европы и получила ряд престижных премий, в том числе и на международном конкурсе 1 Concorso Europeo Amici della musica в Италии.

Карьера. Поворотным моментом в карьере Джамалы стало выступление на Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2009», на котором молодая певица получила гран-при. После победы в Юрмале Джамала перешла в категорию топ-исполнителей, выступая на самых разнообразных площадках от Астаны до Амстердама. Журнал Cosmopolitan назвал ее «Открытием года», она получила ELLE Style Award в номинации «Певица года» и премию «Человек года 2009» в номинации «Кумир украинцев».

Череда наград продолжилась и в последующие годы: Best Fashion Award 2012 в номинации «Вдохновение», ELLE Style Award 2012 в номинации «Певица года» и др. Во время подготовки к Евро-2012 УЕФА предложил Джамале написать специальную композицию для Чемпионата. Так родилась песня «Goal», которая была представлена во время финальной жеребьёвки. Выступление Джамалы увидели зрители в 150 странах мира, а «Джамала» и «Goal» стали трендами Twitter.

Помимо участия в Евро-2012, Джамала неоднократно представляла Украину на международной арене, выступая на самых разнообразных мероприятиях – от Венецианской биеннале до церемонии, посвященной памяти жертв нацистского вторжения в СССР (Берлин, 2011). 2012-2013 годы были отмечены активной фестивальной деятельностью: Джамала трижды выступила на крупнейшем в СНГ джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге и Москве, а также стала хэдлайнером фестиваля Альфа-джаз 2013 (Львов, Украина) и Международного фестиваля оперы, оперетты и мюзикла O-Fest 2013 и 2014 (Киев, Украина).

На сегодняшний день в арсенале певицы пять альбомов и один EP авторской музыки: For Every Heart (2011), All or Nothing (2013), Thank You (2014), Подих (2015), 1944 (2016), Крила (2018).

«Подих» стал «Лучшим альбомом» по версии музыкальной премии YUNA-2016. Кроме этого, Джамала получила еще 3 награды: «Лучший соло-артист», «Лучшая песня» и «Лучший дуэт» (за совместную песню с Андреем Хлывнюком и Pianoбой «Злива»). В 2017 году совместная песня Джамалы и этно-хаос-группы «ДахаБраха» «Заманили» была удостоена премии YUNA-2017 в номинации «Лучший дуэт».

Победа на Евровидении. В мае 2016-го Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2016», получив 534 балла от зрителей и жюри. Во время пребывания на конкурсе в Стокгольме Джамала также была удостоена премии Eurostory Award 2016 за лучшую строчку в конкурсной песне Евровидения и Marcel Bezencon Award за лучшее выступление по мнению комментаторов конкурса.

После победы на Евровидении Джамала была удостоена званий «Народный артист Украины» и «Почетный гражданин города Киев».

Летом 2016-го в Европе и США состоялся первый международный релиз певицы — альбом «1944». Пластинка вышла на крупнейшем в мире рекорд-лейбле Universal Music Group.

В том же году Джамала сыграла ряд знаковых концертов в Египте, Турции, Литве, Польше, Германии, Швеции и Великобритании, а также стала хэдлайнером международных фестивалей European Stadium of Culture (Жешув, Польша), «Джаз на Днепре» (г. Днепр), Atlas Weekend (г. Киев) и Alfa Jazz Fest (г. Львов).

Среди выступлений в Украине отдельно стоит отметить два концерта в киевском НДИ «Украина», которые прошли с аншлагом, причем билеты на дополнительный концерт были распроданы всего за 4 дня.

12 мая 2017 в киевском Дворце спорта состоялся сольный концерт Джамалы. Выступление во Дворце спорта стало самым масштабным и зрелищным из всех, которые были на данный момент в карьере певицы.

В октябре 2017 Джамала стала Послом доброй воли по противодействию торговле людьми. Она поддержала многолетнюю работу Международной организации по миграции (МОМ) — Агентства ООН по вопросам миграции, по борьбе с современным рабством и его предотвращению, снявшись в социальной рекламе. Ролик появился в эфире украинских телеканалов 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми. Кроме ротации видео на телевидении, стартовала общенациональная информационная кампания наружной рекламы «Опасность видно не сразу».

Личная жизнь. Весной 2017 года певица вышла замуж. 27 марта 2018 года Джамала родила сына, которого назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым, о чём исполнительница сообщила в Instagram, подписав публикацию: «Наш маленький принц. Моя лучшая песня».