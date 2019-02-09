Даша Трегубова попала в любовный треугольник

В детективе «Загадка для Анны» зрителей ждут не только погони, перестрелки и расследования, но и любовные интриги. Актриса Даша Трегубова в сериале играет следователя Анну Кирееву, которая попала в любовный треугольник. Кто же завоюет сердце главной героини? Подробности — в материале.

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В сериале «Загадка для Анны» Даша Трегубова перевоплотилась в капитана полиции — сильную, красивую и уверенную Анну Кирееву. В первых сериях детектива выяснилось, что Анна не может родить ребенка, а возлюбленный категорически против усыновления. Женщина понимает, что может потерять семью.

Отношения в семье Киреевых стали довольно напряженными, поэтому Анна решает уйти от любимого. И вдруг в жизни следователя появляются двое мужчин — следователь Вадим Терещенко и босс мафии Тимур Чхаидзе. Кого же выберет Анна?

«За сердце строгой красавицы будут бороться трое очень привлекательных мужчин. Они разные по характеру, у них совершенно другое мировоззрение. Они готовы горы свернуть, пройти круги ада ради сердца Анны. Я уверена, зрительницам сериала «Загадка для Анны» будет из чего выбирать. Ведь в детективе мужские персонажи на любой вкус. Женщинам обязательно понравится один из них. Возможно, и все трое», — откровенничает Даша Трегубова.

Чем закончатся странные отношения Анны с мужчинами? Узнайте в детективном сериале «Загадка для Анны» в 20:00 уже 8 февраля на телеканале СТБ!

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