BAHROMA: история создания, творчество и все новости о группе
Совсем скоро решится, кто поедет представлять Украину на международный музыкальный конкурс в Тель-Авив. 16 участников претендуют на заветное место победителя Национального отбора на Евровидение-2019, среди которых группа BAHROMA. О составе и творчестве украинской рок-группы читайте в материале.
BAHROMA – украинская альтернативная музыкальная группа, существующая уже 10 лет. Дебютировала с песней «Надолго». В 2011 году музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. BAHROMA решила попробовать свои силы и в этом году! И вот коллектив уже в списке участников и совсем скоро выступит на Национальном отборе, чтобы выбороть свое право представлять Украину на Евровидении-2019.
В состав группы входят:
- Роман Бахарев — гитара, вокал
- Дмитрий Крузов — гитара
- Юрий Нацвлишвили — бас-гитара
- Александр Баринов — ударные
В 2014 году группа выпустила свой дебютный альбом «Внутри». А три года назад в свет вышел мини-альбом под названием «Ипи», который включает в себя пять композиций, в том числе уже известный поклонникам «Пока-пора». Саунд-продюсером записи выступил клавишник группы «Океан Ельзи» Милош Елич.
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10 июня 2015 года музыкальный коллектив презентовал видеоработу на трэк «На глубине». Позднее группа выпустила 1-й сингл из третьего альбома «Плюс Минус Равно». В этом году группа отправляется в тур «Полный тур ДОМ». Они посетят как украинские, так и европейские города, такие как Будапешт, Берлин, Вильнюс.