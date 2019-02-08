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YUKO: топ-5 лучших песен украинской группы

08.02.2019

Недавно украинская группа YUKO представила конкурсную песню на Нацотбор «GALYNA GULIALA». Музыканты сочетают в своем творчестве фольклор и современную музыку. Новое, необычное звучание участников Нацотбора на Евровидение-2019 вызывает большой интерес к их творчеству. Убедитесь в этом сами! Вашему вниманию представлен топ-5 композиций украинской группы.

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YUKO – «DURA» 

YUKO – «MAK» 

YUKO – «Zayenka» 

YUKO – «Hreblia» 

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YUKO – «GALYNA GULIALA» 

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