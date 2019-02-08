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Второй день Масленицы — «заигрыш»: традиции

08.02.2019

Каждый день славянского праздника Масленица получил свое название, обычаи и традиции. Второй день Масленицы называется «заигрышем». Что принято делать в этот день, какие существуют обычаи и традиции? Читайте в нашем материале!

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Традиции второго дня Масленицы

  • Название масленичного вторника говорит само за себя, ведь именно в этот день начинались праздничные гуляния, игры, катания на заснеженных горках, санках, веселые представления и забавы. Деревни превращались в настоящий карнавал, отовсюду звучал смех и пение.
  • Все обычаи второго дня Масленицы сводились не только к веселью, но и к сватовству. Катаясь на горках, женихи высматривали себе невест, а красавицы поглядывали на своих суженых, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

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  • Для состоявшихся пар также существовала традиция: супруги непременно должны были вместе скатиться с горы, дабы быть счастливыми вместе.
  • На улицах царила невероятная атмосфера. Все наряжались, танцевали и пели, после чего отправлялись за стол, традиционно лакомясь аппетитными угощениями.

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  • Главным праздничным блюдом, само собой, являлись блины с самыми различными начинками, а также вареники, выпечка и сладости.

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