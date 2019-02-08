«ЦеШо»: биография, творчество и все новости об артистах
«ЦеШо» – социальный рейв-бэнд, в котором артисты рефлексируют над тем, что окружает нас ежедневно, но остается незамеченным. Основатель и режиссер группы – Влад Троицкий. Дата основания – 2016 год.
Пятеро актеров с помощью сочетания музыки и театра исследуют, кто мы, где и как живем, говорят о проблемах современного человека. Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии, пять кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. В руках музыкантов – виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон, ксилофон и перкуссии.
В состав коллектива входят:
Игорь Митальников – перкуссия, вокал
Маруся Ионова – виолончель, вокал
Маричка Штырбулова – аккордеон, вокал
Надежда Голубцова – контрабас, вокал
Катя Петрашов – саксофон, мелодика, вокал
Звукорежиссер – Максим Таран
Анимация – Елена Авдеева
Осенью 2018 года вместе с программой Center Stage «ЦеШо» совершили свой первый тур по Америке. На их счету – 13 концертов: в Гейнсвиле, Питтсбурге, Вашингтоне, Портленде, Альбукерке, а также в Вифлееме.