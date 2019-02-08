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The Hypnotunez: история создания, творчество и все новости о группе

08.02.2019

The Hypnotunez будет впервые принимать участие в Национальном отборе на Евровидение 2019. Группа будет бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Тель-Авиве. Интересные факты о творческом пути читайте в материале.

The Hypnotunez – украинская музыкальная группа, которая смогла удачно совместить джаз, свинг и панк-рок. Музыканты позиционируют свой стиль как swingcore.

Группа The Hypnotunez была создана в Виннице. Фронтмен коллектива Гера Луидзе начал поиски музыкантов еще в далеком 2013 году. Название группы происходит от слова «hypno», что в украинском языке соответствует компоненту «гипно-», и «tune» – мелодия, мотив.

The Hypnotunez нацотбор 2019

Участники коллектива часто менялись, что не позволяло ему достаточно долгое время развиваться и отыскать свое звучание.

Состав группы:

  • Гера Луидзе – контрабас, вокал
  • Тимур Ахтамов – саксофон
  • Сергей Суздальцев – ударные
  • Владимир Линник – тромбон
  • Антон Гнатенко – саксофон
  • Юрий Бикбаев – гитара

Благодаря уникальному звучанию коллектив смог покорить зрителей «Х-фактор»-7. Придя на кастинг проекта в 2016 году, коллектив смог покорить сердце Юлии Саниной. Она настолько их полюбила, что сделала джокерами седьмого сезона.

В этом году The Hypnotunez будет уже бороться за победу на Нацотборе, чтобы в дальнейшем представить страну на Евровидении-2019.

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