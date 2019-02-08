Много смузи-боулов не бывает, а много полезных завтраков – тем более. Пошаговый рецепт смузи-боула «Авокадо» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Будьте здоровы!

Ингредиенты:

Основа:

Авокадо

Банан

Шпинат

Молотые семечки льна – 1 ст. л.

Апельсиновый фреш

Топпинг:

Семечки подсолнуха – 1 ст. л.

Семечки тыквы – 1 ст. л.

Гранола

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Приготовление:

Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры. Готовый смузи перелить в глубокую миску. Украшаем смузи топпингом. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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