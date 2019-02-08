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Смузи-боул «Авокадо» от Мирославы Ульяниной

08.02.2019

Много смузи-боулов не бывает, а много полезных завтраков – тем более. Пошаговый рецепт смузи-боула «Авокадо» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Будьте здоровы!

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Ингредиенты:

Основа:

  • Авокадо
  • Банан
  • Шпинат
  • Молотые семечки льна – 1 ст. л.
  • Апельсиновый фреш

Топпинг:

  • Семечки подсолнуха – 1 ст. л.
  • Семечки тыквы – 1 ст. л.
  • Гранола

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Приготовление:

  1. Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
  2. Готовый смузи перелить в глубокую миску.
  3. Украшаем смузи топпингом.
  4. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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