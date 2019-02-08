Смузи-боул «Авокадо» от Мирославы Ульяниной
08.02.2019
Много смузи-боулов не бывает, а много полезных завтраков – тем более. Пошаговый рецепт смузи-боула «Авокадо» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Будьте здоровы!
Ингредиенты:
Основа:
- Авокадо
- Банан
- Шпинат
- Молотые семечки льна – 1 ст. л.
- Апельсиновый фреш
Топпинг:
- Семечки подсолнуха – 1 ст. л.
- Семечки тыквы – 1 ст. л.
- Гранола
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Приготовление:
- Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
- Готовый смузи перелить в глубокую миску.
- Украшаем смузи топпингом.
- Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!
Приятного аппетита!