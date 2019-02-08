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Кто пройдет в финал Нацотбора на Евровидение-2019? (Голосование)

08.02.2019

Жеребьевка определила порядок выступлений восьми претендентов, которые споют в первом полуфинале. Уже в эту субботу – 9 февраля – в финал пройдут несколько претендентов, чтобы побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе. Кто гарантированно соберет достаточное количество голосов зрителей и баллов от жюри – голосуйте в материале.

Нацотбор на Евровидение-2019

Первый полуфинал на Нацотборе на Евровидение-2019 в Украине стартует уже в эту субботу. 9 февраля в прямой эфир выходит грандиозный музыкальный проект. Вы сможете поучаствовать в выборе представителя от Украины, который отправится в Тель-Авив.  

Нацотбор на Евровидение-2019

Вас ждут восемь незабываемых выступлений и музыкальных современных композиций, написанных специально к Национальному отбору.  The Hypnotunez, LETAYVERA KEKELIAЦеШоYUKOMaruvBrunettes Shoot Blondes и BAHROMA удивят вас джаз-панком, электро-роком, поп- и инди-рок-музыкой. Новые звучания украинского фольклора в сочетании с виолончелью, контрабасом, аккордеоном и многими другими редкими инструментами не оставят вас равнодушными.

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Кто пройдет гарантированно в финал Национального отбора на Евровидение-2019? Ставку на лидера вы можете сделать прямо сейчас.

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