Как лечить грипп: советы от врача телеканала СТБ
08.02.2019
Вирус гриппа выделяется со слюной, мокротой при кашле, чихании и разговоре. По словам врачей, игнорировать даже самые первые признаки этого заболевания нельзя, так как грипп не страшен сам, а страшны и иногда катастрофичны его осложнения. Но чем же нужно лечиться при гриппе и сколько времени в среднем понадобится для выздоровления? Врач телеканала СТБ Ирина Чуева поделилась советами.
Если вы чувствуете, что заболеваете, лучше остаться дома. Позаботьтесь о себе и окружающих.
Как лечить грипп:
- В комнате должно быть прохладно и влажно. Желательно регулярно мыть полы, увлажнять, проветривать комнату, где находится больной.
- Пить большое количество жидкости! Рекомендуются компоты, морсы, чай.
- Промывать нос солевым раствором.
- Сбивать температуру рекомендуют после 38, но если у вас она ниже, а чувствуете вы себя плохо, — действуйте, не ждите, когда станет еще хуже!
- Если появился кашель, одышка, озноб, гнойные выделения из носа, сильная слабость и сонливость — нужно обращаться за помощью в больницу.
- При поражении верхних дыхательных путей не начинайте самостоятельно принимать отхаркивающие средства – они только усилят кашель. При данных симптомах лечение должен назначать только врач.
- Любое повышение температуры тела в сочетании с ознобом и бледностью кожи без вмешательства медицинской помощи в нужный момент может вызвать серьезные осложнения.
- Грозное осложнение гриппа — пневмония. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз.
- В команде со своим доктором вы справитесь с гриппом! Поэтому следите за здоровьем и уделяйте больше времени себе и своему самочувствию.
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