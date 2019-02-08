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Евровидение-2019: социальный рейв-бэнд «ЦеШо» представил клип на песню «Нate»

08.02.2019

Участники Нацотбора на Евровидение-2019 представили клип на песню «Нate», с которой они выступят на конкурсе. В своей композиции социальный рейв-бэнд поднимает важные вопросы, описывая все то, что «ненавидят». Просмотреть и оценить клип «ЦеШо» можно прямо сейчас!

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В конкурсной песне для Нацотбора на Евровидение-2019 музыканты поднимают социально важные вопросы. В выступлении «ЦеШо» планируют создать концентрат искусства. Сочетание театра, музыки, кукол, мысли и вижуала: «Важным моментом является то, что вижуал для нас нарисовал 13-летний мальчик, и мы увидим восприятие мира и размышления о ненависти глазами ребенка. Кстати, концепция восприятия мира детьми и нашей ответственности перед этим также присутствует в нашей композиции, хотя это не видно на первый взгляд. В самом выступлении мы попробуем с этим поработать».

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В клипе для того, чтобы показать все задуманное, «ЦеШо» использовали кадры из фильмов,  документальной хроники и ролики из социальных сетей. А коллектив выступал в переходах Киева, играя на музыкальных инструментах.

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