День святого Валентина 2019: что подарить любимой

В ожидании Дня святого Валентина парни тратят много времени на поиск подарков для своих возлюбленных. Ведь неважно, сколько вы вместе, в такой день оставить любимую без подарка – все равно что подписать себе смертный приговор! Для девушки этот праздник – что-то вроде напоминания о вашей любви, и для того, чтобы не омрачить ее настроение, нужно хорошенько постараться! Мы немного облегчим вам жизнь и подскажем, как удивить любимую в этот волшебный день.

Что подарить в День святого Валентина

Бесспорно, многие девушки желают получить в этот день колечко и предложение руки и сердца. Как бы банально это не звучало, но сам день настраивает на романтику. Так что подарок в виде украшения будет очень кстати. Даже если вы пока не планируете свадьбу, подарите цепочку, кулон в форме сердца или сережки!

Не секрет, что на полках магазинов можно найти все что угодно, поэтому ваша половинка придет в настоящий восторг от подарка, который был изготовлен исключительно для нее. Для того, чтобы показать всю силу своих чувств, не обязательно прыгать с парашютом… Смастерите подарок собственноручно! Это может быть зонтик, постельное белье, статуэтка… что угодно! Главное – сделать это с любовью!

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Удивить любимую можно также, подарив сертификат: в кино, в салон красоты, на каток или массаж. Кроме того, сейчас очень популярны совместные фотосессии. Задействуйте фантазию!

Бывают случаи, когда на дорогой подарок не хватает денег, а сюрприз сделать очень хочется. В таком случае можно приобрести деревянную расческу и, сходив к токарю или гравировщику, сделать ее уникальной. К примеру, можно сделать особую форму или нанести на нее имя любимой. Такой подарок точно не останется без внимания! Также девушка оценит новую ароматную пену для ванны или душистое мыло в форме сердечек!

Кроме того, в День святого Валентина можно купить или даже смастерить собственными руками деревянный столик для завтрака в постель. Важный момент! К подарку обязательно добавить обещание баловать любимую кофе каждое утро.

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Если же вы хотите преподнести действительно стоящий подарок – вот совет! День святого Валентина рассчитан на пару, а не на одиночное празднование. Подумайте, возможно, есть вещь, которую вы давно хотели приобрести для вашего дома. Если вы живете вместе, отличным подарком станут новые бокалы с гравировкой на ножке. Это позволит чаще ужинать в романтической обстановке. Также можете приобрести некоторые мелочи для двоих, к примеру, парные брелки для ключей или новый комплект постельного белья.

В эпоху цифровых фотоаппаратов хранение снимков в альбомах само по себе устарело. Однако почему бы не приобрести большой фотоальбом для самых знаковых фотоснимков, которые будут напоминать о каждом этапе ваших отношений?

И последнее, запомните, ни в коем случае не дарите на День святого Валентина деньги! Это не тот праздник, когда можно переложить выбор подарка на свою половинку.

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