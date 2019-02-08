BAHROMA: история создания, творчество и все новости о группе

Совсем скоро решится, кто поедет представлять Украину на международный музыкальный конкурс в Тель-Авив. 16 участников претендуют на заветное место победителя Национального отбора на Евровидение-2019, среди которых группа BAHROMA. О составе и творчестве украинской рок-группы читайте в материале.

BAHROMA – украинская альтернативная музыкальная группа, существующая уже 10 лет. Дебютировала с песней «Надолго». В 2011 году музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. BAHROMA решила попробовать свои силы и в этом году! И вот коллектив уже в списке участников и совсем скоро выступит на Национальном отборе, чтобы выбороть свое право представлять Украину на Евровидении-2019.

В состав группы входят:

Роман Бахарев — гитара, вокал

Дмитрий Крузов — гитара

Юрий Нацвлишвили — бас-гитара

Александр Баринов — ударные

В 2014 году группа выпустила свой дебютный альбом «Внутри». А три года назад в свет вышел мини-альбом под названием «Ипи», который включает в себя пять композиций, в том числе уже известный поклонникам «Пока-пора». Саунд-продюсером записи выступил клавишник группы «Океан Ельзи» Милош Елич.

Больше по теме: Евровидение-2019: список всех участников Нацотбора в Украине

10 июня 2015 года музыкальный коллектив презентовал видеоработу на трэк «На глубине». Позднее группа выпустила 1-й сингл из третьего альбома «Плюс Минус Равно». В этом году группа отправляется в тур «Полный тур ДОМ». Они посетят как украинские, так и европейские города, такие как Будапешт, Берлин, Вильнюс.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ