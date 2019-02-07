Жена Андрея Сатаненко: «Мы с тобой вместе, как и прежде»

Несколько дней назад ужасная новость взбудоражила всю страну. От неоперабельной опухоли мозга умер известный маг, участник «Битвы экстрасенсов»-15 и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Сатаненко. Коллеги и друзья ясновидящего болезненно приняли этот факт, а вот жена Андрея смогла рассказать о своих чувствах и состоянии только сейчас.

Жена Андрея Сатаненко Татьяна признается, что хоть и многое не успела сказать мужу, их совместная жизнь была очень яркая и насыщенная:



«В этом физическом мире наша встреча была более чем неслучайной, и за почти четыре года мы вместе прожили невероятно яркую, как фейерверк, жизнь, которую люди не проживают и десятилетиями, а может, и никогда… Страсть, нежность, забота, взаимоуважение, понимание, безусловное принятие друг друга – с одной стороны и очень жестокие, болезненные испытания – с другой за всего лишь какой-то миг привели нас к абсолютной Любви и всепоглощающему Счастью. И временной срок тут не имеет никакого значения потому, что этот Дар вне времени и пространства», – написала на своей странице в Facebook Татьяна Носенко.

Жена погибшего Андрея Сатаненко уверена, что их жизненные пути еще обязательно пересекутся:

«Таких, как ты, не было, нет и не будет. Мужеством, силой, мудростью и любовью ты навсегда создал наш волшебный, надежный и безопасный мир, где хорошо, уютно и ничего не страшно… Настоящее и Истинное не умирает. Смерть — продолжение бесконечного движения колеса Вечности. Меняется лишь форма, но не суть, мой Ангел-Хранитель… Далее наши пути, пока в разных Мирах, будут идти, как и должны идти — новые события, встречи, перемены, опыт… но в потоке близко, рядом и в нужный момент снова пересекутся. Ты со мной, я с тобой… и мы вместе, как и прежде, как и должно быть… Люблю тебя, мой Андрюша…» – написала Татьяна.

Редакция сайта телеканала СТБ приносит свои искренние соболезнования родным и близким Андрея Сатаненко.

Фото – Facebook