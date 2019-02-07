Побег из тюрьмы – отличный ли это выход в ситуации Андрея? Не пропустите заключительные серии «За витриной», чтобы узнать, ждет ли хеппи-энд эту историю любви. Эмоции зашкаливают, все на грани жизни и смерти. Смотрите 8 февраля в 20:00 сразу две серии «За витриной».

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Галина и Андрей опять в разгаре событий. Удастся ли бывшему главе «Vetrov Plaza» сбежать из тюрьмы и сможет ли он спасти возлюбленную от враждебной пули? Смотрите в заключительных сериях мелодраматического сериала «За витриной».

Video: «За витриной»: не пропустите заключительные серии (Анонс) Сериал За витриной - 15, 16 серия на сайте СТБ уже 8.02.2019. О чем сюжет 15,16 серий За витриной читайте в анонсе

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