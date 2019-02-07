Смузи-боул «Утренний» от Мирославы Ульяниной
07.02.2019
А мы продолжаем рассказывать вам о полезных завтраках, ведь это залог красоты и здоровья. Пошаговый рецепт смузи-боула «Утренний» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Наслаждайтесь!
Ингредиенты:
Основа:
- Свежие или замороженные ягоды
- Банан
- Миндальное молоко
Топпинг:
- Кокосовая стружка – 1 ст. л.
- Семена чиа – 1 ст. л.
- Семена конопли – 1 ст. л.
- Фрукты и ягоды на выбор
Больше по теме: Масляный бисквит от Елизаветы Глинской
Приготовление:
- Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
- Готовый смузи перелить в глубокую миску.
- Украшаем смузи топпингом.
- Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!
Приятного аппетита!