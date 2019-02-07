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Смузи-боул «Утренний» от Мирославы Ульяниной

07.02.2019

А мы продолжаем рассказывать вам о полезных завтраках, ведь это залог красоты и здоровья. Пошаговый рецепт смузи-боула «Утренний» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Наслаждайтесь!

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Ингредиенты:

Основа:

  • Свежие или замороженные ягоды
  • Банан
  • Миндальное молоко

Топпинг:

  • Кокосовая стружка – 1 ст. л.
  • Семена чиа – 1 ст. л.
  • Семена конопли – 1 ст. л.
  • Фрукты и ягоды на выбор

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Приготовление:

  1. Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
  2. Готовый смузи перелить в глубокую миску.
  3. Украшаем смузи топпингом.
  4. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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