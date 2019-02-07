А мы продолжаем рассказывать вам о полезных завтраках, ведь это залог красоты и здоровья. Пошаговый рецепт смузи-боула «Утренний» от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной найдете в материале. Наслаждайтесь!

Ингредиенты:

Основа:

Свежие или замороженные ягоды

Банан

Миндальное молоко

Топпинг:

Кокосовая стружка – 1 ст. л.

Семена чиа – 1 ст. л.

Семена конопли – 1 ст. л.

Фрукты и ягоды на выбор

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Приготовление:

Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры. Готовый смузи перелить в глубокую миску. Украшаем смузи топпингом. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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