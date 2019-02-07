25-летняя Катерина Ковальчук играет главную роль в сериале «Крепостная» производства Starlightfilms и Film.ua. Премьера картины состоится зимой 2019 года на телеканале СТБ, но знакомиться с героями начинаем уже сейчас. Так, актриса рассказала, что они с главной героиней не очень-то и отличаются, несмотря на разницу в два столетия. Подробнее читайте в нашем материале.

По словам Катерины Ковальчук, Катя в жизни и Катя в сериале похожи, у них множество схожих черт, да и вкусы в одежде чем-то совпадают:

«Мы очень похожи с моей героиней Катей. Например, стиль одежды у нас не сильно отличается. Если бы мы были слишком разными, я бы просто не подходила на эту роль. Катерина скромная, а я уже повидавшая жизнь, более темпераментная, энергичная, более открытая. Я очень люблю говорить все, как есть, прямо сразу же, не люблю что-то в себе держать, утаивать, я очень эмоциональная. Но Катерина тоже такая, просто она более робкая».

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Современным девушкам есть чему поучиться у девушек 19 века. И прежде всего это любовь к себе, утверждает Катерина Ковальчук:

«Любить себя больше, уважать себя больше. Тогда жизнь была устроена так. Сейчас все проще, легче, более открыто. С одной стороны, это круто, но с другой – это мешает любить себя. А если не любишь и не уважаешь себя, начинаются проблемы психологического характера. Это мешает жить счастливо и просто наслаждаться каждым днем, мешает быть счастливым.

В те времена девушки были так устроены: они не могли позволить к себе такого обращения, например, когда на них прикрикнут. Это уже было проблемой, такого не может быть, это позор. А сейчас на нас могут накричать, и это стало нормальным».

С нетерпением ждем премьеры сериала «Крепостная», чтобы насладиться прекрасной костюмированной мелодрамой с Катериной Ковальчук в главной роли.

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