Однажды мы уже рассказали вам, как выбрать качественное вино. Тогда постоянный эксперт телеканала СТБ Анна Кушнерук обратилась к нам в редакцию STB.UA за помощью. Сегодня мы продолжим тему вин и раскроем секреты, как правильно хранить вино дома, что такое винные туры и какую литературу о винах стоит почитать. Консультирует профессиональный сомелье Алексей Бондарь.

Расскажи, пожалуйста, как хранить вино дома?

Вариантов не так и много. Первое, купить за 20—30 тыс. специализированный шкаф для хранения вина. Он обеспечит идеальные условия. Однако, не каждый может себе такое позволить. Второй вариант — найти укромное темное место. Это может быть дно шкафа, место под кроватью, тумбочка, в которую не попадают прямые солнечные лучи, без резких перепадов температур. Например, на кухне возле духовки бутылки хранить не стоит — это может негативно повлиять на вкус. Комнатная температура 18—20 градусов приемлема для хранения вин. Так они раскрываются, развиваются и не портятся. Еще один важный пункт — не перебирать бутылки каждый день, не встряхивать их и беречь от прямых солнечные лучей.

Итак, подведем итоги, как правильно хранить вино:

Сохранять постоянную правильную температуру. При высоком градусе вина быстро стареют, а при низком — теряют вкусовые качества. Сохранять влажность в помещении в пределах 65—80%. Это поможет избежать пересыхания пробки, следствием чего является проникновение в бутылку кислорода. Беречь вино от яркого света, особенно прямых солнечных лучей. Избегать колебаний, ударов и вибраций бутылок.

Знаю, что многие люди хранят вина в холодильниках. Насколько это правильно?

С одной стороны, это хорошо — вино точно не испортится. Но для длительного хранения холодильник — плохо. Низкая температура, влажность — это неблагоприятные условия для хранения подобных напитков. Не стоит ложить туда вина, которые развиваются, или коллекционные. Так они не смогут получать достаточный уровень кислорода и, соответственно, «застынут» в своем развитии.

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А если мы покупаем вино не на длительное хранение, например, на месяц?..

Красные вина желательно в холодильнике не держать. Он предназначен для белых, игристых, молодых под металлической закруткой, где развитие вина ограничено временем и количеством оставшегося в бутылке кислорода. Холодильник — это хорошо, когда вы не допили бутылочку. Но ее обязательно нужно закупорить специальной вакуумной пробкой. Если воспользоваться обычной коркой, оставшийся кислород спровоцирует интенсивный процесс окисления. Аромат потеряется, будет не таким интересным, богатым. И через неделю вино превратится в уксус.

Поэтому лучше купить специальные вакуумные пробки — они продлевают «жизнь» напитка до 14 дней, вино не теряет свои свойства. Либо перелить напиток в соответствующую по объему посуду. Так вы избавитесь от кислорода, а это замедлит процесс окисления. Конечно, эстетика берет верх, ведь бутылка или графин из хрусталя на столе — это, безусловно, красиво. Но если хочется сохранить аромат, вкус вина и наслаждаться напитком через 3—4 дня с минимальным ущербом, то лучше перелить. Проверял — работает.

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Есть такой вопрос. Винные туры — бывал в них?

Да, бывал. И в Украине был, и за границу летал. Нужно ли это? Нужно. Нужно каждому, даже тем, кто скептически относится к винам. Вина — это не только алкоголь, это, в первую очередь, красивый пейзаж. Ведь виноградники не создаются в городе среди каменных джунглей. Априори они располагаются в очень живописных пасторальных местах — у гор, возле воды. И бокал вина дополнит эту волшебную картину прекрасным вкусом и ароматом.

В Украине отлично развивает свой туризм Закарпатская область. Стоит обязательно поехать — там делают неплохие вина. Одесская область — такие винодельни, как «Колонист», «Бейкуш», — тоже обязательны для посещения. И стоит вспомнить Винодельческое хозяйство Князя П. Н. Трубецкого. Это будет познавательная поездка с экскурсом в историю 1898 года. Есть что послушать, и погреба можно посмотреть (смеется. — Прим. ред.).

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То есть, если человек не разбирается, ему все равно стоит поехать?

Да, нужно. Это откроет новый взгляд на вина, производство. Процесс очень увлекательный, занимательный. Когда ты на винограднике смотришь, как с лозы снимают грона, пробуешь их, ощущаешь вкус… Потом тебя ведут на винодельню, где смотришь, как этот виноград попадает в чаны, на тиражные столы, как там чисто и красиво… Это на самом деле очень стерильное производство, вне зависимости от того, где находится предприятие — на Закарпатье или в Италии. Везде щепетильно относятся к порядку. Так вот. А в конце попробовать бокал вина, виноград которого ты ел с веточки буквально вчера. Это очень познавательно. Человек откроет для себя не просто алкоголь, а целое искусство.

Расскажи немного о литературе по винной культуре. В современном мире это могут быть не только книги, а и специализированные сайты, посты блогеров. Кого посоветуешь почитать, на кого подписаться?

Что касается книг, они в основном зарубежные, так как украинской тематической литературы очень мало. Есть журнал «Декантер» — его можно найти в специализированных маркетах или подписаться онлайн. Там есть доступная информация об украинском виноделии и, в частности, о европейском. Также вспомню книгу для начинающих «Просто о лучших винах». Однозначно супер — много деталей, красочных картинок, интересных фактов. Информация подается просто и доступно.

Если хочется чего-то глубокомысленного — советую «Вино. Атлас мира» Хью Джонсона. Это Библия в мире вина. Там расписано о каждом регионе, сорте винограда, все и во всех деталях с каждого уголка мира. О некоторых странах как о производителях вин вообще мало кто слышал… Можно еще почитать авторитетный винный журнал «The Wine Advocate». Его издает известный международный критик Роберт Паркер. Там много размышлений, интересных рецензий, рекомендаций разного плана. Если же брать электронные подписки, то это «Wine Spectatore» — американский журнал №1 о винах.

То есть из украинских никого не сможешь назвать?

Почему же… Журнал «Drinks», например. Также много полезной и нужной информации вы найдете внизу на страницах винных брендов, производителей вин — начиная от производства напитка, истории и заканчивая гастрономическими советами.

Беседу вела Алёна Ткаченко

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