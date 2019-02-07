Актриса детектива «Загадка для Анны» Елизавета Зайцева рассказала о своей роли в сериале. Как Елизавета Зайцева перевоплощалась в свою героиню Сюзанну? И что она думает об актрисе Даше Трегубовой? Читайте в материале.

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Елизавета Зайцева в интригующем детективе «Загадка для Анны» сыграла девушку легкого поведения — Сюзанну. Юная актриса откровенно рассказала о своей героине:

«У меня нет ничего общего с Сюзанной, мы — разные люди. Но это был интересный опыт перевоплотиться в отрицательного персонажа. Я старалась оправдать ее поступки и понять мотивы девушки. Сюзанна очень одинока. В детстве она попала в детдом, а дальше… работала проституткой. Думаю, эта девушка ненавидит людей, ведь никогда не испытывала настоящей любви».

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В 4 серии сериала героиню страшно избили и надругались над ней. Трудно ли было Елизавете воспроизвести сцену избиения?

«Кровавую сцену снимали в 4 утра. А гримировали меня почти три часа. Мы действительно передали всю боль, которую чувствовала бедная Сюзанна. Помню, было страшно, когда подожгли дом. Я все переживала, чтобы волосы не загорелись», — делится актриса.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Zaitseva (@stereoolizaa) 31 Янв 2019 в 5:34 PST

Партнершей Елизаветы Зайцевой в детективе стала непревзойденная Даша Трегубова, которая играет главную героиню сериала.

«С Дашей Трегубовой очень интересно работать. Она целеустремленная, поэтому полностью отдается своей работе. Даша всегда держит всех под контролем, проверяет каждое слово. Роль отважного детективная однозначно ей подходит», — резюмирует Елизавета.

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