Тарас Цымбалюк в интервью известному журналу рассказал о своей роли в ожидаемом сериале «Крепостная». Весной 2019 года на телеканале СТБ состоится премьера костюмированной драмы. Как известный актер перевоплотится в своего персонажа? О каких ролях он мечтает? Подробности — в материале.

Фото: Instagram

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Украинскому глянцу Тарас Цымбалюк признался, что еще в юности мечтал стать актером. Мужчина считал, что настоящую роль в кино или театре получить можно только через связи. Но стереотипы исчезли, как только Тарас набрался уверенности в себе и прошел первый кастинг.

«Я переживал, когда шел на пробы, думал, что это бессмысленно — все равно возьмут кого-то другого. Но ты можешь готовиться к роли, пойти на кастинг и если хорошо покажешь себя, тебя возьмут. И это прекрасно, что у всех есть шанс!» — поделился актер.

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В масштабном сериале «Крепостная» Тарас Цымбалюк перевоплотится в положительного героя — добродушного кузнеца Назара. Его персонаж немногословный, очень закрытый человек, который держит все чувства внутри. А если Назар и страдает — никогда этого не покажет:

«У нас много похожего с Назаром. Я готовился к съемкам, ездил на кузницу, так как он по сюжету кузнец».

Фото: Instagram

Мы привыкли видеть известного артиста только в положительных ролях. Мужчина поделился, что всегда мечтал вжиться в образ негативного персонажа. Оказывается, Тарас большой фанат кинокартин Marvel. А каждый второй супергерой таких фильмов — настоящая мечта актера:

«Мне импонируют роли супергероев, начиная от Росомахи до Бэтмена».

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