Сериал «За витриной» открывает новые грани. Галя изменилась, в ней не осталось больше ничего от прежней скромной Золушки. Ну, разве что сильная любовь к принцу. Сможет ли героиня противостоять главному врагу Ольге Радчук? Смотрите 7 февраля в 20:00 сразу две серии «За витриной».

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Хуже всего в сложной ситуации – потерять поддержку любимого человека. Наш герой, бывший глава «Vetrov Plaza», почувствует все оттенки боли от слов «не звони мне больше». Тем временем Галина готовит опасный план по спасению Андрея, который может погубить и саму девушку.

Video: «За витриной»: сможет ли Галя вытащить Андрея из тюрьмы (Анонс) Сериал За витриной - 13, 14 серии на сайте СТБ уже 7.02.2019. О чем сюжет 13, 14 серий За витриной читайте в анонсе

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