Новогодние праздники уже позади, а это значит, что в феврале украинцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. Однако, это не повод отказываться от хорошего времяпровождения, ведь в самом коротком месяце в году есть множество других праздников, которые можно отметить. Сколько украинцы будут отдыхать в феврале — читайте в материале.

Сокращенных или дополнительных выходных дней в феврале украинцам ждать не стоит. Но последний месяц зимы – самый короткий, и многие трактуют это как возможность приблизиться к весне.

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В этом году первым праздником февраля станет Китайский Новый год. Согласно календарю, он выпадает на 5 февраля. Традициями Китая предусмотрено приходить в гости с мандаринами, которые символизируют богатство. На столе обязательно должны быть рыба, рис, бобовые и другие дары природы.

Также существуют международные праздники, которые отмечают вне зависимости от национальности. Их главная цель — сделать акцент на всевозможные мировые профессии и ценности.

Среди таких 9 февраля, когда отмечают Международный день стоматолога. Поэтому можете поздравить своих друзей и знакомых с этим днем.

17 февраля отмечают День спонтанного проявления доброты. Не забудьте своим близким сделать приятно или помочь в их делах.

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости.

А 21 февраля — Международный день родного языка.

Традиционно главным праздником последнего месяца зимы является День влюбленных. Его принято отмечать 14 февраля. Праздничный четверг будет еще одним поводом признаться в своих чувствах и провести день со своим любимым человеком.

Масленица в этом году начнется 4 марта. Поэтому в феврале народные гуляния ограничиваются только двумя праздниками.

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Количество рабочих дней в феврале 2019 года: 20

Количество выходных дней в феврале 2019 года: 8

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