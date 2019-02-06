«ЦеШо» позиционирует себя как социальный рейв-бэнд. Безумно интересные, зажигательные и очень талантливые артисты! Они – это то самое новое звучание, которое может открыть для себя слушатель. Прямо сейчас слушайте топ-3 композиций участников Нацотбора на Евровидение-2019!

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«ЦеШо» – «Hate»

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«ЦеШо» – «Alone»

«ЦеШо» – «Ryba»

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