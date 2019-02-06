Мы уже делились с вами рецептом смузи-боула от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной. Но разновидностей этого вкусного завтрака существует очень много! Пошаговый рецепт смузи-боула «Летнее настроение» найдете в материале.

Ингредиенты:

Основа:

Кокосовое молоко

Ананас

Банан

Замороженная клубника

Топпинг:

Кокосовая стружка – 1 ст. л.

Нарезанные фрукты на ваш вкус

Семечки тыквы – 1 ст. л.

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Приготовление:

Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры. Готовый смузи перелить в глубокую миску. Украшаем смузи топпингом. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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