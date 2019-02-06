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Смузи-боул «Летнее настроение» от Мирославы Ульяниной

06.02.2019

Мы уже делились с вами рецептом смузи-боула от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной. Но разновидностей этого вкусного завтрака существует очень много! Пошаговый рецепт смузи-боула «Летнее настроение» найдете в материале.

summer смузи боул

Ингредиенты:            

Основа:

  • Кокосовое молоко
  • Ананас
  • Банан
  • Замороженная клубника

Топпинг:

  • Кокосовая стружка – 1 ст. л.
  • Нарезанные фрукты на ваш вкус
  • Семечки тыквы – 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
  2. Готовый смузи перелить в глубокую миску.
  3. Украшаем смузи топпингом.
  4. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!

Приятного аппетита!

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