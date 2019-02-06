Смузи-боул «Летнее настроение» от Мирославы Ульяниной
06.02.2019
Мы уже делились с вами рецептом смузи-боула от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной. Но разновидностей этого вкусного завтрака существует очень много! Пошаговый рецепт смузи-боула «Летнее настроение» найдете в материале.
Ингредиенты:
Основа:
- Кокосовое молоко
- Ананас
- Банан
- Замороженная клубника
Топпинг:
- Кокосовая стружка – 1 ст. л.
- Нарезанные фрукты на ваш вкус
- Семечки тыквы – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры.
- Готовый смузи перелить в глубокую миску.
- Украшаем смузи топпингом.
- Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак. Получится еще красивее!
Приятного аппетита!