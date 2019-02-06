MARUV: топ-5 лучших песен украинской певицы
06.02.2019
Участница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV выступит на конкурсе с песней «BANG!». Звезда уверена в своих силах и уже готова идти в бой за победу. Уже совсем скоро она выступит на первом полуфинале Национального отбора в Украине! Пожелаем удачи исполнительнице и прямо сейчас прослушаем топ-5 песен от MARUV.
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MARUV – «BLACK WATER»
MARUV&BOOSIN – «Drunk Groove»
MARUV – «Focus On Me»
MARUV – «Star»
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MARUV – «LaLaLa»