Не пропустите первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019 уже в эту субботу, 9 февраля! Совсем скоро вы увидите выступления восьми конкурсантов. Это будет незабываемое шоу. Смотрите в прямом эфире вместе с телеканалом СТБ!

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Уже в эту субботу в 19:00 – первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Вы увидите выступления The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. Не пропустите самое музыкальное событие года в Украине!

Video: Евровидение-2019: первый полуфинал Нацотбора в Украине стартует уже 9 февраля (Анонс) Отбор на Евровидение 2019 Украина - первый полуфинал стартует уже 9 февраля 2019 года. Что ждет зрителей в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019

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