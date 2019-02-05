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«Загадка для Анны»: СТБ покажет сразу 2 серии детективного сериала

05.02.2019

В пятницу, 8 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ выйдет сразу 2 серии детективного сериала «Загадка для Анны». Главная героиня — следователь Анна Киреева — пытается помочь каждому, кто очутился в беде. Но кто спасет ее собственную семью?

загадка для анны

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Многие считают, что следователь — не женское дело, однако Анна Киреева успешно доказывает обратное. Она бесстрашная женщина, которая целиком и полностью отдается своей работе.

Но Анна делает большую ошибку, которая разрушает ее семью. Женщина раскладывает на кухонном столике фотографии трупов, постоянно говорит о преступлениях. Конечно, не каждый мужчина выдержит такое.

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Хоть ее муж и работает в полиции, он считает, что дома ему нужна нежная жена, а не коллега. Пока Анна пытается спасти свой брак, на горизонте появляется новый мужчина — капитан полиции Вадим Терещенко.

Зрителей ждет острый сюжет, интересная детективная история и, конечно, любовный треугольник. Сумеет ли Анна спасти свои отношения с мужем? Или женщина поддастся очарованию нового капитана полиции?

Video: «Загадка для Анны»: СТБ покажет сразу 2 серии детективного сериала

Сериал Загадка для Анны - 5, 6 серия выходят в эфир уже 8.02.2019! Смотрите анонс серий фильма Загадка для Анны на СТБ

Смотрите детективный сериал «Загадка для Анны» 8 февраля в 20:00 на телеканале СТБ!

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