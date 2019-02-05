28 января стартовал сериал «За витриной». История главной героини развивается весьма бурно, и что будет дальше – предугадать очень сложно. История любви главной героини Гали может доставить девушке, мягко говоря, много хлопот. Но самый главный вопрос: выживет ли Виктория и будут ли наказаны обидчики? Смотрите в следующих сериях сериала «За витриной»!

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В предыдущих сериях Андрей наконец-то признался в своих чувствах Галине. Да, это прекрасный момент для поклонников любовных сказок. Но туманом во всей идиллии стало отравление Виктории. Выживет ли девушка? И сможет ли пара Галины и Андрея пережить ураган по имени Ольга Радчук?

Video: «За витриной»: в следующих сериях мелодраматического сериала За витриной - содержание сериала с 1 по 8 серию. Выживет ли Виктория и будут ли наказаны ее истинные обидчики? Смотрите в следующих сериях

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