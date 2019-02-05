Здоровый образ жизни сейчас стал не только популярным и модным, но и привычным для людей, которые заботятся о своем организме. Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина знает все о полезной еде! Пошаговый рецепт смузи-боула со спирулиной, который является очень полезным блюдом, найдете в материале.

Ингредиенты:

Основа:

Спирулина

Шпинат

Банан

Груша

Кокосовое молоко

Топпинг:

Нарезанный банан

Кокосовые чипсы

Гранола

Цветочная пыльца

Ягоды годжи

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Приготовление:

Все ингредиенты отправить в блендер и смешать на высокой скорости до однородной текстуры. Готовый смузи перелить в глубокую миску (bowl). Украшаем смузи, для топпинга подойдут такие ингредиенты: фрукты, свежие или замороженные ягоды, орехи, семечки (чиа, мак, лен, кунжут), сухофрукты (изюм, финики, курага), гранола. Можно добавлять корицу, какао, кокосовую стружку или мак, так смузи-боул можно сделать еще более красивым.

Приятного аппетита!

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