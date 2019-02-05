Ксения Симонова — победительница первого сезона шоу телеканала СТБ «Україна має талант» — продолжает покорять мир своим творчеством! 4 февраля украинская художница вышла в финал шоу «America’s Got Talent: Champions». Ксения восхитила судей песочной анимацией и была удостоена Golden Buzzer (золотой кнопки). Подробности — в материале!

В борьбе за звание самого талантливого человека мира сошлись победители и финалисты got talent из разных стран. Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного — с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки, которую нажимают либо судьи, либо ведущий), второго — методом закрытого зрительского голосования.

Ксения Симонова представила четырехминутную песочную анимацию «Don’t Be Late», восхитив судей и зрителей.

Творчество украинки выделил ведущий шоу Терри Крюс с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки). Это позволило участнице автоматически пройти в финал проекта без зрительского голосования.

«Я не ожидала такой встречи. Когда вышла на сцену, судьи встали! Я очень спокойный человек, но в этот раз была поражена, и на видео это видно. Ведущий Терри Крюс — чудесный, он тонко чувствует искусство, так как сам рисует. Очень ему благодарна, навсегда запомню его в красном костюме, бегущим к этой кнопке. Такое чувство, будто у меня День рождения…» — поделилась эмоциями Ксения.

Ранее Ксения Симонова посвятила свою песочную работу погибшему украинскому артисту Кузьме Скрябину. Она нарисовала основные моменты жизни Андрея Кузьменка. Музыкальным сопровождением к работе стала песня Кузьмы Скрябина «Добряк».

Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу «America’s Got Talent: Champions» вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.

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