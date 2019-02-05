Начало нового года. Все планируют будущий год и начинают новую жизнь, не так ли? Когда удача будет сопутствовать вам? Узнайте в нашем материале, когда в январе 2019 года лучше всего начинать новые дела.

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Самые удачные дни в январе 2019 года – 4, 14 и 27 января. В эти дни лучше всего начинать дела, проекты по работе и дальние поездки. Все, что вы начнете в этот период, обязательно будет удаваться.

Удачные дни в январе 2019 для покупок и траты денег

Дни, когда можно давать в долг в январе 2019: 2, 11 января.

День, чтобы отдать все долги в январе 2019: 29 января.

Считать деньги в январе 2019, чтобы улучшилось финансовое состояние, нужно 10 января.

Если есть необходимость, то брать деньги в долг в январе 2019 года нужно 4, 25 января.

Удачные дни для покупки кошелька в январе 2019: 6, 20 января.

Правильные дни, чтобы купить подарки в январе 2019 года: 29 января.

Удачные дни для свадьбы и семьи в январе 2019

Благоприятные дни для свадьбы и венчания в январе 2019: 10, 11, 17, 20, 25, 27 – 30 января.

30 января. Удачные дни для зачатия ребенка в январе 2019: 1, 3, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 24, 26, 28, 30 января.

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Удачные дни для улучшения здоровья в январе 2019

Благоприятные дни для хирургических операций в январе 2019: 1 – 5, 21 – 31 января.

5, 21 31 января. Удачные дни для лечения и удаления зубов в январе 2019: 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 января.

Благоприятные дни для стрижки и салонных процедур в январе 2019

Дни для стрижки в январе 2019 года: 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 января.

Дни для окраски волос в январе 2019 года: 4, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 января.

Дни для маникюра и педикюра в январе 2019 года: 1, 4, 5, 7, 8, 21, 23, 27, 28 января.

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