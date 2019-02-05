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KHAYAT – «Ever»: украинский исполнитель представил песню для Нацотбора

05.02.2019

Участник Нацотбора на Евровидение-2019 KHAYAT представил песню на конкурс. «Ever» – душевная и магнетическая композиция, но поможет ли она певцу одержать победу, покажет только время! А вот прослушать и оценить песню для Национального отбора от KHAYAT можно прямо сейчас.

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хаят

KHAYAT для многих стал открытием в этом году. Амбициозный украинский исполнитель сочетает в своих музыкальных творениях украинскую стилистику исполнения и современное звучание.

KHAYAT –  «Ever»


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