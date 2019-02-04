«За витриной»: эксклюзивное интервью с Дмитрием Сарансковым

Дмитрий Сарансков играет в сериале «За витриной» Романа, брата покойной жены Андрея. Этот герой может одним взглядом навести настоящий страх на человека. За маской строгости он так отчаянно борется за мечту сестры. Но стоит ли что-то за этим? Подробнее читайте в интервью с Дмитрием Сарансковым.

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Поведайте нам историю своего персонажа в сериале «За витриной».

Роман – это человек с непростой судьбой. Он бывший военный. Служил в горячих точках. Отряд, которым он командовал, попал в засаду. Погибли почти все. Роман был ранен. Истекая кровью, он три дня провисел под палящим солнцем на арматуре, куда его отбросило взрывной волной. Высшее командование бросило их. Попал в плен. Бежал. И навсегда потерял веру в людей. Единственным человеком, который помог ему справиться с посттравматическим синдромом и вернуться к гражданской жизни, была сестра. После ее смерти он закрылся навсегда. Близких людей у него не осталось. Он посвятил всего себя тому, что было главной целью и мечтой сестры, – «Vetrov Plaza».

В жизни вы чем-то похожи с Романом? Вы тоже такой строгий, серьезный?

С Романом мы похожи только внешне, и то не совсем. Для большей жесткости образа было принято решение сделать его лысым. Думаю, что в обычной жизни мы вряд ли смогли бы стать близкими друзьями. Роман – человек-машина, человек в футляре. Он слишком опасен!

Как вы думаете, ваш герой сможет принять выбор Андрея? Ведь из-за Гали он готов пожертвовать даже «Vetrov Plaza» – мечтой его покойной сестры.

Роман НИКОГДА не сможет принять выбор Андрея. Нет ни одной причины, которая может оправдать для него предательство Андрея. Именно предательство! И никак иначе.

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Как вы думаете, чего вашему герою не хватает для счастья? Он ведь просто живет в вечном горевании о сестре.

У Романа свои приоритеты, ценности. Он живет глубоко в своем мире. В этом мире нет лояльности, там всегда идет война и бессрочное военное положение. Поэтому и отношение к окружающим у Романа исключительно через призму законов военного времени. Роман не ищет счастья! Счастье – это состояние, наполняющее живого человека, а Роман умер еще тогда, в плену, когда потерял веру в людей. Жизнь как такова ему не интересна. Он не боится даже смерти.

Теперь вопрос о вас. Почему решили вернуться в актерскую деятельность?

Я вернулся в профессию, потому что быть актером – это мой осознанный выбор, это то, что делает меня счастливым. Это веление моей души и сердца. У актера есть удивительная возможность создавать собственные миры, в которые он приглашает зрителя.

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